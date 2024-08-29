أتلتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل أمام إسبانيول بالليجا

عاد أتلتيكو مدريد لنزيف النقاط في انطلاقته في الليجا بتعادل ثان، وهذه المرة بنتيجة سلبية أمام ضيفه العائد هذا الموسم، إسبانيول، اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة بالدوري الإسباني.

وعلى ملعبه (سيفيتاس ميتروبوليتانو)، فشل فريق الأرجنتيني دييجو سيميوني في فك شفرة شباك الفريق الكتالوني على مدار شوطي المنباراة، حتى أن الهدف الذي سجله رودريجو ريكيلمي في الدقيقة 54، ألغته تقنية حكم الفيديو "VAR" بداعي التسلل.

وتعد هذه هي المباراة الثانية التي يفقد فيها الأتلتي النقاط، بعد تعادله في بداية مشواره في الدوري بهدفين خارج قواعده أمام فياريال، بينما انتصر على جيرونا في الجولة الماضية منذ أيام بثلاثية نظيفة.

وبالنقطة هذه، يرتفع رصيد الفريق المدريدي إلى 5 نقاط يحتل بها المركز الرابع مؤقتا.

بينما لم يحقق إسبانيول أي انتصار في المباريات الثلاث، خسارتين وتعادل، ليحصد نقطته الأولى في الموسم، ويحتل بها المركز الـ18 مؤقتا.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، فجر ديبورتيفو ألافيس مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على جاره ريال سوسييداد في عقر داره (1-2).

انتهت الـ45 دقيقة الأولى من اللقاء الذي احتضنه ملعب (ريالي أرينا) بتعادل إيجابي بهدف، حيث تقدم أصحاب الأرض في النتيجة في الدقيقة 32 عن طريق برايس مينديز، رغم أنهم لعبوا قبلها بدقائق منقوصين من لاعب، بعد طرد القائد ميكيل أويارزابال ببطاقة حمراء مباشرة.

انتفض لاعبو ألافيس بعد الهدف، لينجحوا في إدراك التعادل مع آخر أنفاس الشوط من ركلة جزاء سجلها آسيير فياليبري بنجاج في الشباك.

وفي الشوط الثاني، اكتلمت "ريمونتادا" الضيوف بهدف الانتصار الثاني في الدقيقة 77 بتوقيع أنطونيو مارتينيز.

وبهذه النتيجة، يتجرع سوسييداد مرارة الخسارة الثانية في أول 3 مباريات، مقابل انتصار وحيد، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الـ12 مؤقتا.

بينما تذوق الجار الباسكي، ألافيس، طعم الانتصار الأول في الموسم، بعد خسارة وتعادل، ليضيف نقطته الرابعة في منتصف الترتيب مؤقتا.