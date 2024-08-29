جيش الاحتلال: إصابة جنديين خلال العملية العسكرية بشمال الضفة

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بإصابة جنديين بجروح خلال العملية العسكرية في شمال الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية العملية الواسعة التي بدأتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة والتي قالت مصادر إنها ستتواصل وستشمل تهجير سكان بعض المناطق.

وتعليقا على العملية التي انطلقت أمس الأربعاء في شمال الضفة، قالت مراسلة قناة "كان" في الضفة الغربية، كرمل دنفور، إن عملية واسعة شُنّت في طولكرم وجنين والأغوار وإنها ستتركز خلال الأيام المقبلة في جنين وطولكرم وستستمر أياما.

وأوضحت دنفور أن الجيش يقول إنه يستخدم التضليل والخداع، مضيفة "هذا أمر غير مفهوم.. لكن هناك إمكانية لإجلاء منظم لسكان هذه المناطق وخصوصا في مخيم نور شمس".

وفي السياق ذاته، قالت مراسلة الشئون العسكرية في "إسرائيل اليوم" ليلاخ شوفال، إن ما حدث هو عملية عسكرية واسعة جدا شارك فيها الجيش والشاباك في 3 مخيمات بشكل متزامن، مشيرة إلى أن القوات تعمل في الضفة منذ بداية الحرب على قطاع غزة لكن الأوضاع لم تنفجر حتى الآن.

كما قال مراسل الشئون العسكرية في القناة 14 نوعام أمير إن الجيش يقول إن العملية ستتواصل أياما وخصوصا في طولكرم التي قد تستغرق وقتا لأنها الهدف الرئيسي.