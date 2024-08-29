الولايات المتحدة تؤكد دعم الحزبين لمشاريع المعادن الهامة في أفريقيا

أكدت مسؤولة رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية للحكومات الأفريقية بأن المبادرة الهادفة إلى المساعدة في مواجهة نفوذ الصين من خلال تطوير البنية التحتية في القارة ستستمر حتى بعد تغيير الإدارة الأمريكية.

وقالت هيلينا ماتزا، القائمة بأعمال المنسق الخاص للشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمي، اليوم الأربعاء، إن المشروع الرئيسي في الخطة - مشروع السكك الحديدية المعروف باسم ممر لوبيتو الذي يربط مناجم النحاس والكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية بميناء على المحيط الأطلسي في أنجولا – قد حقق تقدما كبيرا بالفعل، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتدعم إدارة بايدن مشروع لوبيتو ضمن خطة البنية التحتية لمجموعة السبع.

ويهدف البرنامج إلى انفاق 600 مليار دولار بحلول عام 2027 لسد فجوة البنية التحتية في أنحاء العالم لمواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية وتأمين الوصول إلى المعادن الهامة لتحقيق التحول في مجال الطاقة.

ولكن هناك تساؤلات تدور بشأن ما إذا كان دونالد ترامب سيواصل هذا البرنامج إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني / نوفمبر.

وقالت ماتزا، ردا على سؤال حول ما قد يعنيه تولي إدارة جديدة بالنسبة لممر لوبيتو والمشاريع الأخرى، إن "كل دولار سمعتم عن تخصيصه - وأُعلن عنه بالفعل - هو قيد الانفاق."

وأضافت بأن "ما نركز عليه في الوقت الراهن هو كيفية تحديد تلك المراحل الأخيرة التي نحتاجها للتقدم إلى الأمام."