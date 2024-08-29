حظر سفر 14 وزيرا ونائبا برلمانيا سابقين في بنجلاديش

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أصدرت محكمة في دكا، اليوم الخميس، حظرا على سفر 14 وزيرا ونائبا برلمانيا سابقين في حزب رابطة عوامي على خلفية اتهامات بالفساد موجهة إليهم.

وأصدر القاضي محمد الشمس جوجلول حسين من محكمة القضاة العليا الخاصة في دكا هذا الأمر بعد أن قدم نائب مدير لجنة مكافحة الفساد أبو هينا أشكور الرحمن، الذي يتولى التحقيق في قضايا الفساد أيضا، طلبا بذلك، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ستار البنجلاديشية.

وقدم المدعي العام في لجنة مكافحة الفساد محمود حسين جاهانجير الالتماس بفرض الحظر نيابة عن لجنة مكافحة الفساد.

يشار إلى حركة طلابية قادت احتجاجات على نظام الحصص الوظيفية سيئ السمعة خلال شهر يوليو الماضي ومطلع أغسطس الجاري ، دفعت رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة على الاستقالة والفرار من البلاد.

وقال مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير مبدئي، إن أكثر من 600 شخص قتلوا خلال أعمال العنف.

وقال مسؤولون، إن رئيسة الوزراء السابقة وتسعة آخرين يواجهون اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية" على خلفية الاحتجاجات العنيفة.