رئيس كوريا الجنوبية: التعاون بين سول وطوكيو وواشنطن سيستمر بغض النظر عن تغير القادة

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، اليوم الخميس، إن التعاون الأمني بين بلاده وأمريكا واليابان سيستمر "بغض النظر عن تغير القيادة، لأن الإطار مفيد للدول الثلاث".

وأكد يون الالتزام بالتعاون الثلاثي الذي تأسس خلال قمة كامب ديفيد التاريخية قبل عام، وتم تصميمه لتعزيز الاستجابات المشتركة للتهديدات الكورية الشمالية وغيرها من التحديات الأمنية الإقليمية، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقال يون في مؤتمر صحفي، إن "إطار التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مهم للغاية ليس فقط بالنسبة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ولكن أيضا للاقتصاد والأمن العالميين، مما يعود بالنفع على الدول الثلاث".

وأضاف "لن يؤدي تغير القيادة إلى تغيير هذا الإطار، وسيتم الحفاظ عليه من خلال الاتفاقيات الدبلوماسية الرسمية".

ووقع وزراء دفاع الدول الثلاث مذكرة تعاون الشهر الماضي بشأن إطار التعاون الأمني الثلاثي لتعزيز التزامهم المستمر بردع التهديدات الكورية الشمالية.

وجاءت تعليقات يون ردا على المخاوف بشأن مستقبل هذا الإطار، خاصة مع اقتراب انتهاء ولاية كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وتكهن المراقبون بأن السياسة الخارجية الأمريكية التي انتهجتها إدارة بايدن قد تتغير إذا عاد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض؛ حيث انخرط ترامب في السابق في محادثات نووية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، خلال عامي 2018 و2019، بينما ضغط على سول لزيادة حصتها بمقدار كبير في تكلفة تمركز 28 ألفا و500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية.

وقال يون إن المحادثات جارية بشأن زيارة كيشيدا المخطط لها إلى كوريا الجنوبية، مضيفا أنه سيرحب بالزيارة إذا تم تأكيدها. وأعرب يون عن رغبته في مواصلة الحوار بشأن العلاقات الثنائية إذا تم اختيار رئيس وزراء جديد في انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الشهر المقبل.

وقال يون: "أيا كان من سيصبح الزعيم القادم، فأنا ملتزم بمواصلة التعاون من أجل المستقبل والحفاظ على التآزر بين كوريا الجنوبية واليابان".