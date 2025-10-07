قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الثلاثاء، إن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة تتسبب يوميا في تيتيم 77 طفلا في المتوسط، وتحويل 29 سيدة متزوجة إلى أرامل، وذلك منذ بدء الإبادة الجماعية قبل عامين.

وأضاف عبر بيان مقتضب: "في كل يوم من الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي يحول 77 طفلا إلى أيتام، و29 سيدة متزوجة إلى أرملة".

كما أكد المكتب الحكومي أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة تتسبب يوميا في إجهاض نحو "16 سيدة حاملا"، في المتوسط.

ولأكثر من مرة، حذرت تقارير حكومية وحقوقية محلية وأممية من التداعيات الكارثية لحرب الإبادة الجماعية المتواصلة على النسيج الاجتماعي بغزة، حاصة على فئة الأطفال الذين يشكلون نصف المجتمع، واضطر آلاف منهم إلى تحمل مسؤوليات تفوق أعمارهم بعدما فقدوا ذويهم.

كما نبهت تلك التقارير إلى المخاطر الجسيمة التي تواجهها الحوامل بغزة وسط الحرب التي تزامنت مع مجاعة حادة، إذ وجدن أنفسهن في معركة بين نقص الرعاية الصحية، ورعب الغارات، ومآسي النزوح المتكرر، ونقص الغذاء والمكملات الغذائية.

وأكملت الثلاثاء، حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي عامها الثاني، مخلفة 67 ألفا و160 شهيدا، و169 ألفا و679 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.



