وزارة الثقافة تحيي الذكرى 52 لانتصارات أكتوبر في احتفالية كبرى بدار الأوبرا

وسط حضور جماهيري كبير وأجواء مفعمة بروح الوطنية المصرية، أحيت وزارة الثقافة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، خلال الاحتفالية الكبرى التي أقامتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام على المسرح الكبير.

شهد الحفل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة هالة السعيد، مستشارة السيد رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والنائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إلى جانب سفيرَي قطر والجزائر لدى القاهرة.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن انتصارات أكتوبر ستظل مصدر فخر وإلهام للأمة المصرية، ودليلًا خالدًا على إرادة الشعب المصري وعزيمته التي لا تلين. وأوضح أن الوزارة تحرص في كل عام على تخليد هذه الذكرى الخالدة من خلال فعاليات فنية وثقافية تُجسد قيم البطولة والانتماء، وتغرس في نفوس الأجيال الجديدة روح الاعتزاز بالوطن والانتماء إليه.

وخلال الحفل، ارتفعت رايات العزة والفخر على المسرح الكبير، ومع أنغام الموسيقى الوطنية المفعمة بروح النصر العظيم، قاد المايسترو الدكتور علاء عبد السلام الأوركسترا بعصاه، مستلهمًا أمجاد البطولة المصرية. وقدّم الفنانون والعازفون لوحة إبداعية متكاملة عبّرت عن عظمة أمة قهرت المستحيل، تخللتها أبيات من إبداعات الشاعر جمال بخيت وأصوات كوكبة من نجوم مصر، من بينهم محمد ثروت، محمد الحلو، هاني شاكر، إلى جانب نجوم فرقة الموسيقى العربية بالأوبرا وليد حيدر، رحاب عمر، محمد حسن، غادة آدم، حسام حسني، وحنان عصام.

أضاءت الأغنيات القلوب بذكريات ملحمة العبور، وتدفقت الألحان بنبض التاريخ المصري، بينما تعالت في أرجاء المسرح تراتيل الوفاء للوطن عبر باقة من الأعمال الوطنية، منها: السلام الوطني، خلي السلاح صاحي، أوبريت الأرض الطيبة، يا بوي يا مصر، أهيم شوقًا، مصر يا أول نور في الدنيا، يا حبيبتي يا مصر، كل بلاد الدنيا جميلة، عاشت بلادنا، يا أغلى اسم، وانت ماشي في مصر، مصر هي أمي، بالأحضان، دويتو بلدي، واحلف بسماها.

وصاحب الفقرات الغنائية عرض مشاهد فيلمية ووثائقية جسدت قصة العبور العظيم من لحظات التحدي إلى ساعة النصر، أخرجها مهدي السيد.

الجدير بالذكر أن وزارة الثقافة أعدت خلال شهر أكتوبر سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية احتفالًا بذكرى العبور العظيم، تشمل عروضًا موسيقية وغنائية ومسرحية وسينمائية، وندوات فكرية، ومعارض تشكيلية، جميعها توثق بطولات الجيش المصري، في إطار حرص الدولة على تعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي التاريخي لدى الأجيال الجديدة.