إصابة 40 شخصا بعد أن ضرب إعصار شانشان جنوب غرب اليابان

ضرب إعصار شانشان جزيرة كيوشو بجنوب غرب اليابان اليوم الخميس، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد، مما أدى لهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وإصابة ما لا يقل عن 40 شخصا في ثلاث مقاطعات.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن هيئة الأرصاد ناشدت المواطنين في المناطق المتضررة بتوخي أقصى درجات الحذر من وقوع كوارث طبيعية، في حين قررت الشركات المشغلة لوسائل النقل العام إلغاء رحلات جوية وأخرى بالقطارات، في حين انقطعت الكهرباء عن بعض المنازل مع تقدم العاصفة.

وأعلنت شركة السكك الحديدية المركزية اليوم الخميس أنها ستعلق قطارات الطلقة توكايدو شينكانسين ما بين ميشيما وناجويا بوسط اليابان ابتداء من صباح غد الجمعة. ويربط هذا الخط ما بين طوكيو وأوساكا في غرب اليابان.

وقالت حكومات مقاطعات كاجوشيما وكوماموتو وميازاكي إنه حتى اليوم، أصيب 40 شخصا بسبب الاعصار.

أعلنت شركة كيوشو للكهرباء أن نحو 254 ألف شخص في سبع مقاطعات بمنطقة كيوشو أصبحوا بلا كهرباء حتى صباح اليوم.

وقالت شركات لصناعة السيارات إنها سوف تعلق أعمالها في بعض مصانعها اليوم، خاصة في المناطق المتضررة من الاعصار. وأعلنت شركة تويوتا موتور كورب أنه سوف يتم تعليق العمل في 14 مصنعا من مصانعها حتى غد الجمعة.