تأجيل توقيع اتفاق المنطقة الاقتصادية الخاصة بين سنغافورة وماليزيا

قال مسئول رفيع المستوى إنه من المحتمل تأجيل توقيع اتفاق لإقامة منطقة اقتصادية خاصة في إقليم جوهور الماليزي بين سنغافورة وماليزيا إلى نوفمبر المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن عون حافظ غازي رئيس وزراء إقليم جوهور اليوم الخميس إنه تمت مراجعة الجدول الزمني للاتفاق، وجاء ذلك ردا على سؤال يتعلق بتأجيل توقيع الاتفاق.

وقال وزير الاقتصاد الماليزي رافيزي رملي في يوليو إن "كلا الجانبين يجب أن يكونا قادرين على توقيع اتفاق" والكشف عن المنطقة في سبتمبر.

وقال مسئولو جوهور أن المنطقة الاقتصادية الخاصة ستوفر ما يصل إلى مئة ألف فرصة عمل في الولاية وستدعم الاقتصاد الماليزي بنحو 26 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.

وسوف يمثل الاتفاق أول منطقة اقتصادية خاصة عبر الحدود لماليزيا. ووقعت الدولتان مذكرة في يناير، تهدف إلى حرية الحركة للسلع والأشخاص بين ولاية جوهور الغنية بالموارد وسنغافورة.

وأشار تقرير صادر عن اتحاد الشركات السنغافوري مؤخرا أن نصف الشركات السنغافورية التي شاركت في المسح تعمل في جوهور، في حين يعتزم النصف الثاني العمل فيه إذا تم القضاء على بعض التحديات مثل مشكلات استقدام العمال المؤهلين.