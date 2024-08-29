رئيس الخطوط النيوزيلندية: مشاكل المحركات ستعوق الرحلات الجوية لمدة عامين

قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران نيوزيلندا جريج فوران، إن مشاكل المحركات التي أدت إلى توقف عدد كبير من طائرات الشركة ستعوق العمليات لمدة عامين آخرين.

وقال فوران، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الخميس، إن أربع طائرات من أصل 14 طائرة طراز بوينج 787 تابعة لشركة طيران نيوزيلندا لا يمكنها حاليا الطيران؛ لأن شركة "رولز- رويس هولدينحز" ليس لديها المحركات التي تشغل الطائرات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأكد فوران، أن ست طائرات من أصل 17 طائرة طراز إيرباص "ايه321" تابعة لشركة طيران نيوزيلندا متوقفة عن الطيران، فيما تعمل الشركة مع شركة "برات آند ويتني" الأمريكية لصناعة محركات الطائرات بشأن متطلبات الصيانة الإضافية.

وقال فوران، إن التأثير التشغيلي سيبقى معنا لمدة عامين.

وأضاف فوران، أن من المتوقع أن يتراجع عدد الطائرات التي تخرج عن نطاق الخدمة تدريجيا خلال تلك الفترة.