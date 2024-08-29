9 شهداء وإصابات خطيرة في قصف الاحتلال مدينة غزة

استُشهد 9 فلسطينيين أغلبيتهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، الذي يشهد قصفا عنيفا، جوا وبرا وبحرا، لليوم الـ328 على التوالي.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" ، باستشهاد ثمانية أشخاص، بينهم طفلة، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، جراء قصف طائرات الاحتلال مبنى سكنيا في محيط فندق الأمل غرب مدينة غزة.

واستُشهد شخص وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ.

وتطلق زوارق الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه شاطئ القرارة شمال غرب خان يونس، وشاطئ حي تل الهوا غرب مدينة غزة.

ويتواصل القصف المدفعي للمناطق الشرقية لمدينة دير البلح، وسط القطاع، وشمال غرب مدينة رفح جنوبا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 40534 شخصا، وإصابة 93778 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.