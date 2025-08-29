رئيس الأركان الإسرائيلي: واصلنا غارات بعيدة المدى ضد الحوثيين لحماية إسرائيل

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، مساء اليوم الجمعة، إن الجيش يواصل عملياته في جميع أنحاء الشرق الأوسط بهدف حماية إسرائيل وإحباط التهديدات القائمة والمتصاعدة، مشيراً إلى تنفيذ "ضربة كبيرة ضد أهداف استراتيجية تابعة لما وصفه بسلطة الإرهاب الحوثية في اليمن"، حد قوله.

وأضاف زامير، في تقييم للوضع، أن "رسالتنا واضحة- لا تسامح. لن نسمح بأي ضرر لدولة إسرائيل، وسنواصل استهداف الإرهاب في أي مكان يتواجد فيه"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وتطرق أيضا إلى جهود الجيش لاستعادة جثث المحتجزين، واصفا ذلك بأنه "جهد مستمر وقيمي سنواصل المثابرة فيه، ولن نهدأ أو نتراجع حتى استعادة جميع أسرانا بأي وسيلة ممكنة".

وأمس الخميس، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بشن أكثر من 10 غارات إسرائيلية على العاصمة اليمنية صنعاء.

ويوم الأحد، شنت إسرائيل غارات جوية جديدة على الحوثيين في اليمن، بعد أن أطلق المتمردون المدعومون من إيران صاروخًا من نوع جديد على إسرائيل، الجمعة، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف موقعًا عسكريًا يضم القصر الرئاسي، بالإضافة إلى محطتين لتوليد الطاقة وموقع لتخزين الوقود.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن "الضربات نُفذت ردًا على الهجمات المتكررة التي يشنها النظام الحوثي على دولة إسرائيل ومدنييها".

وأفاد مسئول في سلاح الجو الإسرائيلي بأن أكثر من 10 طائرات مقاتلة شاركت في الغارات، وأضاف أن الهدف الأبعد الذي تم قصفه كان على بُعد حوالي 2000 كيلومتر "1240 ميلًا" من إسرائيل.