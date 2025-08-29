وضع الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة، حجر الأساس لمشاريع تنموية في حمص، والتقى وجهاءها وأعيان حماة، خلال زيارتين أجراهما للمحافظتين وسط البلاد.

يأتي ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، والتي ذكرت أن الرئيس الشرع وضع حجر الأساس لمشروعي "أفينو حمص" و"البوليفارد" في مدينة حمص.

ويُعرف البوليفارد باسم "بوليفارد النصر"، وهو مشروع عمراني ضخم يهدف ليكون منطقة حضرية متكاملة تشمل أماكن سكنية وتجارية وترفيهية، إضافة إلى حديقة عامة وسوق حديث ومرافق بنى تحتية، فيما لم يذكر الإعلام السوري أي تفاصيل عن مشروع "أفينو حمص" أو طبيعته.

كما التقى الشرع وجهاء وأعيان محافظة حمص، "تأكيدا على حرص الدولة على التواصل المباشر مع أبنائها والاستماع إلى تطلعاتهم"، وفق المصدر ذاته.

ولفتت الوكالة السورية، إلى أن الشرع وصل أيضا إلى حماة، والتقى وجهاءها وأعيان المحافظة، حيث أكد "دورهم الوطني في تعزيز الوحدة والتماسك المجتمعي ودعم مسيرة التنمية والإعمار"، وفق "سانا".

وتكمن أهمية زيارتي الشرع في كونها إشارة لبدء مرحلة إعادة الإعمار والتنمية في البلاد، وخاصة في المناطق التي تضررت من حرب مدمرة، شنها النظام المخلوع على أبناء شعبه منذ مارس 2011.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من سيطرة أسرة الأسد.