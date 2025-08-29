أبو علي: حاولت إرضاء الأهلي قبل مغادرته

أكد وسام أبو علي، لاعب كولومبوس كرو الأمريكي أنه حاول إرضاء النادي الأهلي في صفقة انتقاله إلى فريقه الجديد، مُعربًا عن سعادته بتحقيق حلمه، من خلال إتمام تلك الصفقة.

وقال وسام أبو علي في تصريحات صحفية: "أحيانًا بدا الأمر صعبًا خلال تلك المفاوضات، لأنني كنت في نادٍ جيد، وهذا النادي أراد استمراري، وكانوا سعداء بوجودي".

وأضاف المهاجم الفلسطيني: "لذلك كان عليّ أيضًا إرضائهم قبل المغادرة، لكن نعم، لقد مر وقت طويل، لأن بداية المفاوضات كانت في ديسمبر، وهذه فترة طويلة".

وتابع: "تحدثتُ كثيرًا مع وكيل أعمالي.. أنا من النوع الذي يُفضّل الذهاب إلى نادٍ يُراقبني جيدًا، حيث يكون لديهم فكرة عن دوري في الفريق، وليس لمجرد أنني لعبتُ مباراة جيدة في كأس العالم مثلًا".

وأتم وسام أبو علي تصريحاته قائلًا: "أشعر بشعور رائع.. أنا سعيد للغاية، لابد أن تكون سعيدًا عندما يتحقق شيء تمنيته طويلًا، وانتظرته طويلًا، والآن وصلت أخيرًا.. لذا، أنا متحمس جدًا، ومحظوظ لأننا حققنا هذا الهدف".