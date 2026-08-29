محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا مدارس بسبرباي في طنطا

افتتح اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، معرض "أهلا مدارس" بسبرباي بمركز طنطا أمام الموقف، لتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية والحقائب والملابس وغيرها من احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المواطنين وتوفير احتياجات الأسر بأسعار مناسبة، والتخفيف عن كاهلهم مع قُرب بدء العام الدراسي الجديد،حيث تتراوح نسب التخفيضات على المعروضات من 15% إلى 35%.

جاء ذلك بحضور المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، وعادل داوود، رئيس مركز ومدينة طنطا.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ أقسام المعرض، واطلع على المنتجات والمستلزمات المعروضة، مؤكدا أهمية تنوعها وتوافرها بجودة مناسبة وأسعار مخفضة تلبي احتياجات مختلف الأسر.

وشدد اللواء علاء عبدالمعطي على الالتزام الكامل بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات المحددة داخل المعرض، وعدم السماح بأي مغالاة أو زيادة في الأسعار، مع استمرار المتابعة والرقابة طوال فترة إقامة المعرض لضمان وصول التخفيضات الحقيقية إلى المواطنين.

وأكد محافظ الغربية مواصلة افتتاح معارض "أهلا مدارس" والتوسع في إقامتها بمختلف أنحاء المحافظة، خاصة بالمناطق الحيوية التي تشهد كثافات وحركة يومية كبيرة، بما يضمن وصول مستلزمات العام الدراسي إلى أكبر عدد من المواطنين بالقرب من مناطق تواجدهم.

وأوضح أن اختيار موقع المعرض أمام موقف سبرباي بمركز طنطا، يأتي في ضوء الطبيعة الحيوية للمنطقة، وارتباطها بحركة المواطنين من قرى ومناطق متعددة، بما يتيح لأهالي سبرباي والقرى والمناطق المحيطة الاستفادة من المعرض بسهولة.

وأعرب أهالي سبرباي والمترددون على المنطقة عن تقديرهم لإقامة المعرض أمام الموقف، مؤكدين أن اختيار هذا الموقع يمثل أهمية كبيرة لخدمة المواطنين، نظرا لحيوية المنطقة وسهولة الوصول إليها من مختلف القرى والمناطق، وموجهين الشكر لمحافظ الغربية على توفير المعرض في هذا الموقع وإتاحة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وييسر استعداد أبنائهم للعام الدراسي الجديد.