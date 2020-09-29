 بومبيو: قيادة الشيخ صباح ساهمت في تحويل الكويت إلى دولة حديثة مزدهرة - بوابة الشروق
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بومبيو: قيادة الشيخ صباح ساهمت في تحويل الكويت إلى دولة حديثة مزدهرة

امير الكويت
امير الكويت
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 10:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 10:57 م
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن حزنه لوفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، متقدمًا بخالص التعازي.

وقال بومبيو، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، إن النزعة الإنسانية للأمير الراحل وقيادته العالمية ساهمت في تحويل الكويت إلى دولة حديثة مزدهرة، متابعًا: «لقد كان محوريًا لبناء السلام والازدهار في منطقة الخليج».

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ91 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

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