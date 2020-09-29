بومبيو: قيادة الشيخ صباح ساهمت في تحويل الكويت إلى دولة حديثة مزدهرة

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن حزنه لوفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، متقدمًا بخالص التعازي.



وقال بومبيو، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، إن النزعة الإنسانية للأمير الراحل وقيادته العالمية ساهمت في تحويل الكويت إلى دولة حديثة مزدهرة، متابعًا: «لقد كان محوريًا لبناء السلام والازدهار في منطقة الخليج».



وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ91 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.





We are deeply saddened by the passing of His Highness Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah and offer our sincere condolences. His humanitarianism and global leadership shaped Kuwait into a prosperous modern state. He has been central to building peace and prosperity in the Gulf region. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 29, 2020