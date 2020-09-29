مدرب الترسانة: طلبنا تأجيل مباراة الأهلي في الكأس

أكد شاكر عبد الفتاح المدير الفني لنادي الترسانة، عن تقديم ناديه طلب رسمي لاتحاد الكرة، من أجل تأجيل مباراة الفريق مع الأهلي والمقرر لها الأربعاء المقبل في دور الـ 16 من كأس مصر.

وقال شاكر، في تصريحات تلفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "فوجئنا بخطاب من اتحاد الكرة يفيد بموعد مباراة الأهلي في الكأس، وأرسلنا خطابًا رسميا للجبلاية، طالبنا فيه بتأجيل المباراة مراعاة للعدالة"

وأضاف: "لا يوجد تكافؤ فرص ونطالب بالعدالة، كيف سنواجه الأهلي ثم سنلعب مباراة أخرى يوم 5 أكتوبر؟".

وشدد: " الاتحاد سبق وأبلغنا بأن المباريات ستلعب بعد نهاية الدوري، لماذا نتعجل في لعب مباريات الكأس في هذا التوقيت؟".

واختتم: "إذا رفض اتحاد الكرة طلبنا سنخوض المباراة في الموعد المحدد".