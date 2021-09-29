منصب رئيس وزراء اليابان ينتظر كيشيدا بعد انتخابه زعيما للحزب الحاكم

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من المنتظر أن يشغل وزير الخارجية الياباني الأسبق، فوميو كيشيدا، منصب رئيس الوزراء الجديد للبلاد بعد فوزه، اليوم الأربعاء، بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

ومن المتوقع أن يخلف كيشيدا يوم الاثنين يوشيهيدي سوجا في منصب رئيس الوزراء الياباني عبر أغلبية الحزب الديمقراطي الليبرالي في مجلس النواب.

وتفوق كيشيدا، 64 عاما، على تارو كونو، وزير حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، في جولة الإعادة في انتخابات الحزب.

وترك سوجا منصب رئيس الوزراء بعد عام واحد فقط في السلطة بعد أن تلقى انتقادات كثيرة بسبب طريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا.

وسوف يتعين على كيشيدا العمل سريعا لتحسين صورة الحزب المشوهة أمام الشعب الياباني، لأنه من المقرر بالفعل إجراء انتخابات مجلس النواب في نوفمبر.