انطلاق أول مراحل إعادة إعمار غزة الأسبوع المقبل بعد 5 أشهر من الهجوم الإسرائيلي

أعلن مسؤول حكومي فلسطيني في غزة، اليوم الأربعاء، أن أول مراحل إعادة الإعمار في القطاع ستنطلق الأسبوع المقبل بعد نحو خمسة أشهر من هجوم إسرائيلي مدمر.

وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، ناجي سرحان، لإذاعة "الأقصى" المحلية في غزة، إن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار ستبدأ بالبنايات السكنية التي دمرها الهجوم الإسرائيلي الأخير.

وأوضح سرحان أنه يتم إعداد قوائم للمستفيدين من عملية إعادة الإعمار، ويتوقع إرسالها بداية الأسبوع القادم للجنة القطرية لصرف المستحقات المالية للمستفيدين من الإعمار.

وأفاد وكيل الوزارة بأن المبالغ المالية للإعمار ستوزع على شكل دفعات مالية للمستفيدين حتى يتمكن المواطنون من إعادة إعمار منازلهم بأنفسهم.

وبحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان التي تديرها حركة حماس في غزة فإن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى تدمير نحو 2200 منزل في القطاع فيما ألحقت أضرارا بنحو 37 ألف منزل آخر.

ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الأولى من إعادة الإعمار إصلاح حوالي 1800 منزل تضررت جزئيا وذلك بعد أن سمحت إسرائيل هذا الشهر بإدخال مواد البناء اللازمة.

وأرسلت مصر التي توسيط في اتفاق لوقف إطلاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، منتصف الشهر الجاري وفدا هندسيا لبحث مشاريع إعادة الإعمار ودفع تنفيذها قدما.

ورعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في 21 مايو الماضي لإنهاء جولة قتال عنيفة، خلفت مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل فضلا عن تدمير واسع في المنازل والبني التحتية في القطاع,