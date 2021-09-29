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تتوالى الأحداث في تونس منذ 25 يوليو الماضي، الذي شهد اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيد، قرارات استثنائية بحل الحكومة وتجميد عمل البرلمان، ومنذ هذا اليوم لم يهدأ المشهد السياسي في البلاد حتى الوقت الحالي.

ويعرض "الشروق" في هذه السطور تسلسل زمني لأهم الأحداث التي جرت في تونس عقب 25 يوليو.

26 يوليو

- الرئيس قيس سعيد يصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بفرض حظر تجوال في أنحاء البلاد لمدة شهر.

- اشتباكات أمام البرلمان بين مؤيدي ومعارضي قرارات الرئيس قيس سعيّد، بعد محاولة الغنوشي الدخول للبرلمان والاعتصام.

- إقالة وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالوكالة حسناء بن سليمان.

- هشام المشيسي رئيس الحكومة المُقال، يقول: سأسلم السلطة لمن يختاره الرئيس.

27 يوليو

- حركة النهضة تطالب الرئيس قيس سعيّد بالتراجع عن قراراته وإجراء حوار وطني.

30 يوليو

- القبض على ياسين العياري عضو البرلمان الذي تم تجميده، وأبرز المنتقدين للرئيس سعيد، من منزله.

- القبض على عضو البرلمان ماهر زيد، بعد أن حكم عليه في 2018 بالسجن لمدة عامين بتهمة إهانة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

5 أغسطس

- قيس سعيد يتمسك بقراراته ويؤكد في حوارٍ متلفز أنه لا عودة للوراء ولا حوار مع "خلايا سرطانية".

8 أغسطس

- الاتحاد التونسي للشغل أكبر منظمة عمالية في البلاد يعلن ثقته في قرارات قيس سعيد، ويدعوا إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة.

24 أغسطس

- انتهاء مدة الـ30 يوما الاستثنائية التي أعلن عنها قيس سعيد قبل شهر.

- قيس سعيد يصدر قرارا باستمرار التدابير الاستثنائية بما فيها تمديد فترة تجميد عمل برلمان البلاد حتى إشعار آخر.

22 سبتمبر

- سعيد يصدر مجددا قرارات استثنائية تسمح له بالاضطلاع بالسلطات التشريعية والتنفيذية، ومواصلة تعليق البرلمان، بهدف ترجيح كفة النظام الرئاسي على البرلماني.

29 سبتمبر

- الرئيس التونسي يعين نجلاء بودن رمضان رئيسا للحكومة التونسية.