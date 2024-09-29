السعودية تبدأ تشغيل أول مشروع لتخزين الغاز الطبيعي عن طريق الحقن

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أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد بدء تشغيل أول مشروع في السعودية لتخزين الغاز الطبيعي عن طريق حقن الغاز المعالج في مكمن الحوية عنيزة شرق المملكة.

ويستهدف المشروع إعادة إنتاج الغاز الطبيعي في شبكة الغاز الرئيسة بمعدل ملياري قدم مكعب قياسي في اليوم.

وأشارت وزارة الطاقة السعودية، عبر حسابها في منصة إكس، أن المشروع يسهم في إدارة التغيرات الموسمية على الطلب، وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وخفض الانبعاثات الكربونية، وفقا لصحيفة الاقتصادية اليوم.

وفق ما نشرته صحيفة الاقتصادية على موقعها الإلكتروني اليوم، تعمل السعودية على رفع نسبة استخدام الغاز صديق البيئة، من خلال حراك حكومي عبر المركز الوطني للالتزام البيئي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة محليا وعالميا.

وبدأت السعودية في تقديم الدعم للمصانع في القطاع الخاص لاستبدال خطوط الإنتاج الخاص بالمنتجات الضارة للبيئة وطبقة الأوزون والمسببة للاحتباس الحراري إلى خطوط إنتاج صديقه للبيئة.

وترغب أرامكو السعودية أكبر شركة منتجة للنفط في العالم في أن تصبح لاعبا رئيسا في مجال الغاز الطبيعي المسال.