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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 21 قتيلًا على الأقل في غارات إسرائيلية على بعلبك الهرمل شرقي لبنان.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان: «غارات العدو الإسرائيلي على بعلبك الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 21 شخصا وإصابة 47 آخرين بجروح»، بحسب الوكالة اللبنانية للإعلام.

وسبق أن أفادت وزارة الصحة، بسقوط 24 قتيلًا جراء عدوان إسرائيلي على عين الدلب شرقي مدينة صيدا بمحافظة الجنوب.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان: «اعتداء العدو الإسرائيلي على عين الدلب أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد 24 شخصا وإصابة 29 شخصا بجروح»، بحسب الوكالة اللبنانية للإعلام.

كما أعلنت وزارة الصحة، مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين نتيجة غارات إسرائيلية على بلدتين في قضاء البقاع الغربي بمحافظة البقاع.