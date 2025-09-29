عاصفة بوالوي تودي بحياة ما لا يقل عن 12 شخصا في فيتنام

أفادت وسائل إعلام حكومية فيتنامية، نقلًا عن قطاع الطوارئ، اليوم الاثنين، أن عاصفة "بوالوي" تسببت في مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا في فيتنام، بالإضافة إلى فقدان 17 صيادًا.

وكانت العاصفة، قد وصلت إلى الساحل الأوسط لفيتنام مساء الأحد، مما تسبب في هبوب رياح بلغت قوتها مستوى الإعصار، وهطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية شديدة.

ووصلت عاصفة بوالوي إلى شمال مدينة فينه، الواقعة في إقليم نغي آن.

وأعلنت السلطات، أن العاصفة تسببت في فيضانات، وانهيارات أرضية، وانقطاعات جزئية في التيار الكهربائي.

كما علّقت 4 مطارات في وسط البلاد، من بينها مطار "دانانج" الدولي، عملياتها مؤقتًا، في حين تم وضع أكثر من 240 ألف جندي في حالة تأهب للمشاركة في جهود الإنقاذ والإغاثة.

وقبل وصولها إلى فيتنام، كانت العاصفة قد ضربت الفلبين، حيث أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 27 شخصًا.

واضطر مئات الآلاف من السكان إلى إخلاء منازلهم نتيجة العاصفة، التي بلغت قوتها في بعض الأوقات مستوى الإعصار، واجتاحت الجزيرة قبل أن تتجه غربًا نحو بحر الصين الجنوبي.