بريطاني يفقد قدمه في هجوم لسمكة قرش بمنطقة سياحية في أستراليا



أصيب بريطانيان بجروح خطيرة، حيث فقد أحدهما قدمه، في هجوم لسمكة قرش بمنطقة سياحية شهيرة في جزر وايت صنداي الاسترالية.

ووقع الحادث بالقرب من شاطئ إيرلاي في ولاية كوينزلاند اليوم الثلاثاء، عندما كان يقوم البريطانيان بالغطس، ولم يتضح نوع سمكة القرش التي هاجمتهما.

وقالت سلطات الطوارئ بالولاية إن أحد البريطانيين البالغ من العمر 28 عاما فقد قدمه، في حين أصيب الآخر البالغ من العمر 22 عاما بجروح خطيرة.

وقالت هيئة الإسعاف بالولاية إن المسعفين عالجوا الرجلين أولا على الشاطئ، قبل أن يتم نقلهما بواسطة مروحية إلى مستشفى ماكاي القريبة، مضيفة أن حالة البريطانيين خطيرة ولكن مستقرة.

وقال تراسي ايستويك، المسؤول بالهيئة، إن سمكة القرش هاجمت أحد الرجلين أولا، بعد ذلك عادت لمهاجمة الثاني.

وكان هناك 20 شخصا على متن قارب تابع لشركة زيج زاج وايت صندايز السياحية، ولكن لم يتضح عدد من كانوا في المياه وقت وقوع الهجوم.

قالت الشركة في بيان " نحن نأسف لتأكيد أن اثنين من زبائننا أصيبا في هجوم لسمك القرش هذا الصباح، قلوبنا معهما ومع أسرهما ومع بقية ضيوفنا".

ويذكر أن الساحل الشرقي الاسترالي بالقرب من الحيد المرجاني العظيم شهد سلسلة من هجمات أسماك القرش منذ العام الماضي، من بينها هجوم أسفر عن حدوث حالة وفاة في نوفمبر الماضي.



