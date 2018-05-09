إبراهيم عيسى: السيسي أشجع رئيس يتحدث عن الدين وتجديد خطابه

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قال الاعلامي إبراهيم عيسى، إن تنظيم الطريق نحو تحقيق الحرية والديمقراطية من أكبر التحديات أمام الشعوب العربية، معتبرًا أنّ المجتمعات العربية تجد نفسها أمام غموض اللحظة التي تلي الخروج سعيًا للحرية.

وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أنّ القوى الظلامية والإرهابية تستغل قدرتها على التنظيم للعصف بمنجزات حرية الشعوب العربية.

وأشار إلى أنّ ما يقوله الرئيس السيسي فيما يخص الإشارات الدينية وتجديد الخطاب الديني موجه للمجتمع المصري والمؤسسات الدينية والمشتغلين بالشأن الديني أولا ثم الغرب.

وأكّد أنّ كل رؤساء مصر استخدموا الدين ووظفوه في خطاباتهم لصالح القيم والأخلاق والمعاني النبيلة.

وتابع: "السيسي ليس الرئيس الأول الذي يتكلم عن الدين لكنه أشجع رئيس تكلم عن الدين، وهناك رابط مباشر بين كلام الرئيس السيسي والرئيس الراحل محمد نجيب في الدين".

وأكمل: "الاحساس بالدين كمحفز روحي وصوفي متواجد بين فترتي السيسي ونجيب".