اجتاز مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اختبارا يفوقه 15 عاما في الخبرات بتفوقه على جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك، في كأس السوبر المصري.

ضرب كولر أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث حقق لقبه الأول مع الأهلي، والخامس في مسيرته، وكسر شوكة الزمالك محليا بعد تتويج الأبيض بلقبي الدوري وكأس مصر هذا العام.

كما أعاد المدرب السويسري، الثقة للاعبي الأهلي وجماهير الفريق، بعد موسم للنسيان، خرج فيه المارد الأحمر خالي الوفاض من مشاركته في 5 مسابقات محلية وقارية وعالمية.

وسط كل هذه الظروف الفنية والذهنية، لم تكن مهمة مارسيل كولر سهلة ضد جوسفالدو فيريرا، المنتشي بفوزه بثنائية محلية للمرة الثانية مع الزمالك.

إلا أن كولر كان له بصمات أخرى مميزة ضد مدربين من العيار الثقيل، طوال مسيرته التدريبية التي بدأت قبل 25 عاما.

قبل مجيئه للأهلي تنقل مارسيل كولر (61 عاما) بين أندية ويل وسانت جالين وجراسهوبرز وبازل في سويسرا، وناديي بوخوم وكولن في ألمانيا، بينما تبقى تجربته مع منتخب النمسا هي الأطول عمرا (6 أعوام).

لعب المدير الفني الحالي للأهلي خلال مسيرته التدريبية ضد 189 مدربا من مدارس مختلفة، آخرهم "البروفيسور" جوسفالدو فيريرا، الذي يصنف أنه الأب والمعلم لعدد كثير من مدربي البرتغال.

تفوق كولر خلال مشواره التدريبي مع الأندية ومنتخب النمسا على أسماء من العيار الثقيل، مثل يوب هاينكس، أسطورة بايرن ميونخ، الذي قاد العملاق الألماني أكثر من مرة، وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا في 2013.

كما تضم قائمة ضحايا مارسيل كولر أيضا، ثلاثة من أساتذة التدريب في إيطاليا، وهم فابيو كابيلو وجيوفاني تراباتوني وكلاوديو رانييري، إضافة إلى الألماني، رالف رانجنيك، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي والحالي لمنتخب النمسا، ومواطنه الآخر فيليكس ماجات، أحد المرشحين لقيادة الأهلي في فترات سابقة.

كما سبق أن تفوق المدرب السويسري على أسماء أخرى مثل الألماني يورجن كلينسمان والهولندي مارك فان بوميل، وروي هودسون، المدير الفني الأسبق لمنتخب إنجلترا.

وأثبت مارسيل كولر كفاءة أيضا بالتفوق على 5 مدربين سبق لهم العمل في الدوري المصري مثل أستاذه كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للزمالك، والثنائي ريني فايلر وخوان كارلوس جاريدو مدربا الأهلي السابقين، وآلان جيجر الذي عمل لفترة قصيرة مع المصري البورسعيدي، والألماني مايكل كروجر مدرب المقاولون العرب والمصري في التسعينيات من القرن الماضي.