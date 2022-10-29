الرئاسة: مشاركة رئيسة وزراء إيطاليا في cop27 قيمة مضافة للجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ

علق السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، ردا على سؤال وكالات الأنباء الإيطالية، على إعلان مجلس الوزاراء الإيطالى مشاركة رئيسة الوزراء ميلوني في قمة COP 27.

وأوضح راضي، أنه بكل تأكيد ترحب مصر بزيارة ميلونى رئيسة وزراء إيطاليا الصديقة لمصر، وكذلك كل الزعماء ورؤساء الدول والحكومات؛ تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركتها فى قمة قادة العالم التي ستُعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وأشار إلى التطلع للمساهمة الهامة لـ"ميلونى" امتداداً لدور إيطاليا الفاعل على الساحة الدولية.

واعتبر السفير بسام راضي، أن مشاركة ميلونى ستشكل بلا شك قيمة مضافة للجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ الذى يأتى على رأس الأولويات الدولية، مضيفاً أن الزيارة كذلك تمثل تعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.