أسامة ربيع: تحقيق 703 ملايين دولار إيرادات في أكتوبر دليل على جدوى قناة السويس الجديدة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تحقق إيرادات مرتفعة لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن الأمر يبعث رسالة طمأنة للمواطنين، في ظل قول البعض إن تحرير سعر صرف الدولار سيؤثر على الأوضاع.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن القناة شهدت في 18 أكتوبر الجاري أعلى معدل مرور سفن بالقناة، لافتًا إلى مرور 90 سفينة بحمولة 6.2 مليون طن.



ولفت إلى أن عائدات قناة السويس خلال شهر أكتوبر الجاري، بلغت 703 ملايين دولار، فضلًا عن أن حركة الملاحة بالقناة اليوم، شهدت عبور 65 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.7 مليون طن، مؤكدًا أنها أمور دليل على عدم صحة ما يقال بشأن عدم الجدوى الاقتصادية وكفاءة القناة الجديدة.



وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن الزيادة في رسوم مرور السفن بمعدل يتراوح ما بين 10% إلى 15%، ستطبق في يناير المقبل، مؤكدًا أن الهيئة لا تصدر قرارًا أو تعلن شيئًا، إلا بعد الدراسة بصورة جيدة من أناس متخصصين.



وأشار إلى أن الدراسة تستغرق شهرًا ونصف، ثم يجتمع مع المتخصصين ويناقش ما جاء بها، بعد إجراء الاتصالات مع كل المنظمات الدولية والبحرية في العالم، متابعًا: «نجري اتصالات مع كل الخطوط الملاحية، الدراسات أفادت بأن نسبة تأجير السفن تزداد بنسبة 20%، وتقول إن العام المقبل يشهد رواجًا في النقل البحري، ونراعي عند الزيادة أن يكون السعر أقل عن الخطوط الأخرى لجذب السفن».



وتفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، حركة الملاحة بالقناة، التي شهدت عبور 65 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.7 مليون طن.



وحرص رئيس الهيئة على متابعة سير العمل خلال تواجده بمارينا المرشدين بالإسماعيلية، واطمأن على انتظام العمل في كافة المواقع المرتبطة بتنظيم حركة الملاحة، موجها التحية للمرشدين ورجال إدارة التحركات، مشيداً بالجهد الكبير المبذول للحفاظ على ريادة القناة.