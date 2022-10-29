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انتقد الإعلامي أحمد شوبير، أداء البرتغالي جيسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، خلال مباراة الأهلي التي اقيمت مساء الجمعة على ملعب هزاع بن زايد في السوبر المصري.

وحقق الأهلي فوزا غاليا مساء الجمعة، بنتيجة 2-0، على غريمه التقليدي نادي الزمالك في اللقاء الذي استضافه ملعب هزاع بن زايد، على بطولة السوبر المصري والتي توج بها للمرة الـ 12 في تاريخه.

وقال شوبير اثناء تقديمه لبرنامجه الرياضي على قناة أون تايم سبورتس: «فيريرا قبل المباراة منح إيحاء أنه ذهب للإمارات من أجل الفسحة فقط».

وأضاف: «نحترم فيريرا بالتأكيد ولكن هناك أخطاء ولم يعطي المباراة حقها هذا النادي الأهلي لابد أن تخاف، لأنها مباريات القمة دائما تسير هكذا».

وأكمل أحمد شوبير: «كانت دائما فلسفة فيريرا أن يستحوذ الأهلي على الكرة أغلب أوقات المباراة ومن ثم يفوز الزمالك».

وأتم: «لم يعجبني تصريح فيريرا بأن الهدف الثاني لا يحتسب لماذا؟ لأن الزمالك كان يهاجم، هذه جديدة يا فيريرا نسمعها لأول مرة».