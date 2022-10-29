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موقع تونسي: علي معلول تفوق على ثنائي الزمالك التونسي

محمد الديك
نشر في: السبت 29 أكتوبر 2022 - 2:23 م | آخر تحديث: السبت 29 أكتوبر 2022 - 2:23 م

واصل التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي حصد الألقاب مع الشياطين الحمر.

كان الدولي التونسي قد شارك في فوز الأهلي على الزمالك بثنائية نظيفة، ليتوج بكأس السوبر المصري للمرة الـ 12 في تاريخه.

وقال موقع "كوارجي" التونسي أن علي معلول أضاف كأساً جديداً لقائمة بطولاته مع الأهلي، بعد انتصار الأهلي على منافسه الأبدي الزمالك في نهائي كأس السوبرا لمصري.

وأضاف التقرير في الإمارات ، فاز لاعبو الأهلي بالمباراة النهائية بهدفين مقابل لا شيء سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد في الدقيقتين 39 و 91.

ولم يخرج لاعبو الزمالك، الثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري، مثل فريقهما، بأداء ممتاز.


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