المجلس الوطني الفلسطيني: استمرار انتهاكات إسرائيل يقوض أي اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

قال الدكتور فوزي السمهوري عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الفلسطيني، إن الحديث عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يُفهم ضمن إطار أوسع من المبادئ.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية نسرين فؤاد، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الردود الإسرائيلية على الأحداث الأخيرة، والتي شملت سلسلة غارات أسفرت عن استشهاد أكثر من 90 فلسطينيًا، ثلثهم أطفال، وتدمير منازل مدنية، تكشف أن إسرائيل تمارس سياسة الانتقام بشكل غير متوازن، على الرغم من إدعاءات أنها رد على قتل جندي إسرائيلي.

وتطرق السمهوري إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد فيه أن إسرائيل لها "الحق في الانتقام"، مشيرًا إلى أن هذا التصريح يعكس انحياز الولايات المتحدة لدعم إسرائيل دون الالتفات إلى حق الفلسطينيين في الرد أو الدفاع عن أنفسهم بشكل متوازن.

وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب مراقبة دقيقة لإلزام الطرفين بالاتفاقيات، مشيرًا إلى أن إسرائيل أرسلت رسائل صريحة بأنها لن تنهي العمليات العسكرية وأن الحرب مستمرة، بما يعكس تقويض اتفاقيات مثل اتفاق شرم الشيخ.