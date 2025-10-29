أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الدستور يمنعه من الترشح لولاية رئاسية ثالثة بعد انتهاء فترته الحالية في يناير 2029، مسدلا بذلك الستار على احتمالات سعيه للترشح مجددا.

يذكر أن التعديل 22 في الدستور الأمريكي يمنع أي شخص من تولي الرئاسة لفترة ثالثة. رغم ذلك، أثار ترامب فكرة ترشحه علنا منذ فوزه بولاية ثانية في نوفمبر، وفقا لـ"فرانس 24".

وأقر دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، أنه "ليس مسموحا" له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة واصفا ذلك بأنه "هذا مؤسف".

وصرح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى كوريا الجنوبية: "إن شعبيتي في أعلى مستوياتها بحسب استطلاعات الرأي، وكما تعلمون، بناء على ما قرأته، لا أعتقد أنه مسموح لي بالترشح، لذا سنرى ما سيحدث، إنه لأمر مؤسف".

يذكر أن التعديل الـ22 لدستور الولايات المتحدة الذي أقر في 1947 ينص على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين".

وترامب الذي شغل ولاية أولى من 2017 ولغاية 2021 وبدأ ولايته الثانية في 20 يناير الفائت، يتحدث مؤخرا بصورة متزايدة عن دعوات يتلقاها من أنصاره للترشح لولاية ثالثة، من دون أن يعلن رفضه لهذا الأمر.

وعرض الرئيس الجمهوري مرارا قبعات حمراء تحمل عبارة "ترامب 2028"، وهي سنة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن بين الفرضيات التي سادت محيط الملياردير البالغ من العمر 79 عاما هي إمكان ترشحه بعد ثلاث سنوات لمنصب نائب الرئيس، بينما يترشح نائب الرئيس الحالي جي دي فانس لمنصب الرئيس، لكن ترامب استبعد هذا الخيار، الاثنين.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، الثلاثاء، إنه ناقش المسألة مع ترامب وخلص إلى أنه لا يوجد مسار قابل للتطبيق لتعديل الدستور في الوقت المناسب للسماح بولاية ثالثة. مضيفا: "إنها مسيرة رائعة، لكنني أعتقد أن الرئيس يعلم، وقد تحدثنا أنا وهو عن قيود الدستور".

وأوضح أن عملية التعديل ستتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكونجرس وتصديق ثلاثة أرباع الولايات، وهي عملية قد تستغرق عقدا من الزمن حسب تقديره.

وخلص قائلا: "لا أرى مسارا لذلك".