وزير دفاع باكستان: إسلام آباد جاهزة للمشاركة في القوات الدولية في غزة حال تلقيها دعوة

أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، اليوم الأربعاء، أن اتفاق الدفاع المشترك بين باكستان والمملكة العربية السعودية يمثل تعزيزًا للعلاقات العريقة التي تربط البلدين.

وأضاف وزير الدفاع الباكستاني، في تصريح لـ"العربية إنجليزي"، اليوم الأربعاء، أن باكستان جاهزة للمشاركة في القوات الدولية في غزة في حال وُجّهت إليها دعوة.

وفي سياق آخر، قال آصف إن الهند تقف وراء انهيار محادثات السلام مع أفغانستان، مؤكدًا أن موقف بلاده واضح تجاه دعم الاستقرار والسلام في المنطقة.

وكان وزير الإعلام الباكستاني، قد قال في وقت سابق، اليوم الأربعاء، إن المحادثات التي تهدف إلى هدنة طويلة الأمد بين أفغانستان وباكستان اختُتمت في إسطنبول من دون التوصل إلى "حل عملي"، في ضربة للسلام بالمنطقة بعد اشتباكات دامية في وقت سابق من أكتوبر.

يُذكر أن السعودية وباكستان وقّعتا، في سبتمبر الماضي، اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك، إذ تشدد مضامينها على أن أي هجوم خارجي مسلح على "الرياض - إسلام آباد" يُعد هجومًا على كليهما.

واتجهت السعودية وباكستان نحو توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك أخيرًا، لتثمر عن تعاون سعودي - باكستاني في مجال التدريب العسكري والإنتاج الدفاعي، ومشاركة القوات المسلحة في تمرينات جوية وبحرية وبرية دورية مشتركة.

وتدفع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك نحو تعزيز أطر التعاون الدفاعي، وتكثيف الردع المشترك لأعلى مستوياته بين البلدين اللذين يرتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة تطورت إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية".