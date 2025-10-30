ساعر: حزب الله يواصل جهوده لإعادة البناء وهذا خطر على أمن إسرائيل

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الخميس، إن "حزب الله بدعم من إيران يواصل تكثيف جهوده لإعادة البناء والتسليح وهذا خطر على أمن إسرائيل وعلى مستقبل لبنان".

وأضاف ساعر: "لا يمكن لإسرائيل أن تدفن رأسها في الرمال أمام مواصلة حزب الله جهوده لإعادة البناء والتسليح"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "نؤكد عزمنا على توسيع دائرة التطبيع والسلام في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس اللبناني جوزاف عون أعطى تعليماته لقائد الجيش بالتصدي لأي توغل إسرائيلي في جنوب لبنان بعد أن عبرت قوات إسرائيلية الحدود في وقت سابق وقتلت شخصا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن القوات الإسرائيلية هاجمت بلدة بليدا، الخميس، على عمق أكثر من كيلومتر واحد داخل الأراضي اللبنانية، واقتحمت بلدية البلدة وقتلت شخصا.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام، أن السكان أفادوا بسماع صراخ واستغاثة من داخل المبنى خلال العملية، مضيفة أن التوغل استمر حتى الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي، قبل أن تنسحب القوات الإسرائيلية، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقال المتحدث باسم جيش الإسرائيلي، المقدم نداف شوشاني، إنه "خلال الليل، وخلال نشاط عملياتي لقوات الجيش الإسرائيلي لتفكيك البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في منطقة بليدا في جنوب لبنان، حددت القوات مشتبهاً به داخل المبنى".