السعيد وأيمن أشرف وطارق حامد ضمن أبرز المتواجدين في دبلومة «فيفا»

اجتاز عدد من نجوم كرة القدم المصرية والعربية الاختبارات الأولى للالتحاق بالدفعة الثامنة عشرة من دبلومة الإدارة الرياضية التي تنظمها جامعة القاهرة بالشراكة مع مركز الدراسات الرياضية الدولي السويسري (CIES)، الشريك الأكاديمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على مدار الأيام الماضية.

وشهدت الاختبارات مشاركة نخبة من نجوم الكرة، من بينهم: أيمن أشرف، عبد الله السعيد، طارق حامد، أحمد الشيخ، رامي صبري، أحمد حسام (لاعب الزمالك الحالي)، إضافة إلى النجم السعودي حمد المنتشري – أفضل لاعب في آسيا عام 2005 – والحكم الدولي محمد الصباحي، وحكم الراية أحمد حسام طه، والنجم الليبي السابق طارق التائب، إلى جانب مشاركين من دول الخليج وفرنسا وعدة دول إفريقية والمغرب العربي، والاتحادات الأخرى.

وتأهل المتقدمون للمرحلة النهائية من المقابلات الشخصية المؤهلة للمشاركة في النسخة الجديدة من دبلومة "فيفا"، والتي تُجرى خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر، بمشاركة البروفيسور جيلبيرك سالامان، المنسقة الأكاديمية لشبكة الجامعات التابعة لـ CIES، والدكتور عمرو محب ممثل المركز في مصر، والدكتور محمد قطب مدير البرنامج، والدكتور إسلام رشاد والدكتورة ياسمين صفوت منسقا البرنامج.

من جانبه، أشاد الدكتور عمرو محب، منسق مركز الدراسات الرياضية السويسري (CIES) الشريك الأكاديمي لـ"فيفا"، بمستوى المتقدمين، مؤكدًا أن المرشحين للدفعة الحالية يُنذرون بأن تكون من أقوى الدفعات على الإطلاق، مشيرًا إلى أن كثرة عدد المتقدمين دفعت لجنة الاختبارات إلى اختيار العناصر الأكثر تميزًا وخبرة.

وشدد محب، الذي يشغل أيضًا منصب سفير عالمي في لجنة تطوير كرة القدم بالاتحاد الدولي (فيفا)، على أن مشاركة نجوم كبار يمتلكون خبرات واسعة في المجال الرياضي ستثري البرنامج، مؤكدًا أن الدبلومة تمنح المشاركين خبرات علمية وعملية تؤهلهم لمرحلة العمل الإداري .

واختتم حديثه موضحًا أن الاختبارات الأولى شهدت مشاركة المئات من الراغبين في الالتحاق بالدراسة، ما جعل المنافسة شديدة بين المتقدمين، لافتًا إلى أن البرنامج يُقدَّم باللغات الثلاث: العربية، الإنجليزية، والفرنسية، وهو ما جعل الإقبال عليه من مختلف دول العالم يتزايد عاما بعد عام.