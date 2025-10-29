وزير الدفاع البلجيكي يؤكد رصد طائرات مسيرة فوق قاعدة عسكرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن، اليوم الأربعاء، تكرار رصد طائرات مسيرة فوق قاعدة عسكرية.

وكتب فرانكن عبر منصة إكس: "تم رصد عدة طائرات مسيرة الليلة الماضية مجددا فوق مارش أون فامين".

وأضاف الوزير أن الشرطة والاستخبارات تجريان تحقيقا بشأن الحادث.

وكان فرانكن قد أكد سابقا تقارير إعلامية تفيد بتحليق طائرات مسيرة فوق قاعدة مارش أون فامين العسكرية ليلة السبت الماضية.

وقال فرانكن: "هذا ليس عمل هواة، ولكن عمل طيارين محترفين".

وأكد الحاجة لشراء المعدات الملائمة سريعا، وأضاف: "ملف الشراء جاهز. لا يوجد المزيد من الوقت لنضيعه".

وتواجه الحكومة البلجيكية حاليا أزمة بسبب صعوبة المفاوضات المتعلقة بالموازنة وإجراءات التقشف الضخمة.