 الأزهر: حادث مايدوجوري دليل انعدام الإنسانية عند الجماعات الإرهابية - بوابة الشروق
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الأزهر: حادث مايدوجوري دليل انعدام الإنسانية عند الجماعات الإرهابية

القاهرة - أ ش أ:
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 2:15 م | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 2:15 م

أعرب الأزهر الشريف، عن إدانته الشديدة للحادث الإرهابي البشع الذي نفذته جماعة (بوكو حرام) بذبح أكثر من 40 مزارعًا كانوا يعملون في حقول بمدينة (مايدوجوري) في شمال شرق نيجيريا وإصابة آخرين بجروح.

وأكد الأزهر -في بيان اليوم الأحد- أن تكرار مثل هذه الجرائم الإرهابية الوحشية المتكررة من جماعة (بوكو حرام) وخصوصًا في هذه المنطقة دليل على انتزاع الآدمية والإنسانية والرحمة من قلوب هؤلاء الإرهابيين الذين قتلوا البشر وسعوا في الأرض فسادًا وانحرفوا عن مبادئ الأديان السمحة، مشددًا على ضرورة المواجهة الجادة والحاسمة للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية وتخليص العالم من شرورها.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص تعازيه إلى أسر ضحايا هذه الجريمة النكراء وكل أسر ضحايا الإرهاب، سائلا المولى (عز وجل) أن يرزقهم الصبر والسُّلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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