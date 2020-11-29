 إصابة مصور سوري في مسيرة الحريات بفرنسا و«مراسلون بلا حدود» تندد بعنف الشرطة - بوابة الشروق
الأحد 29 نوفمبر 2020 7:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟

النتـائـج تصويت

إصابة مصور سوري في مسيرة الحريات بفرنسا و«مراسلون بلا حدود» تندد بعنف الشرطة

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
رويترز
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 6:38 ص | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 6:38 ص

استنكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" عنف الشرطة الفرنسية "غير المقبول" ضد مصور سوري أصيب خلال مظاهرة ضد قانون "الأمن الشامل" في باريس.

وكتب الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار على "تويتر": "إن أمير الحلبي الذي يتعاون مع وكالة "أ ف ب" الذي كان يغطي مظاهرة ساحة الباستيل كمستقل، أصيب في وجهه بهراوة". 

وأضاف: "كل تضامننا مع أمير الحلبي. إن عنف الشرطة هذا غير مقبول. جاء أمير من سوريا إلى فرنسا للجوء هناك، كما فعل العديد من الصحفيين السوريين الآخرين".

وتابع ديلوار: "ليس على دولة حقوق الإنسان أن تهددهم، بل أن تحميهم".

وقد تظاهر الآلاف في فرنسا احتجاجا على مشروع قانون يفرض قيودا على تصوير رجال الشرطة خلال أداء مهامهم، مستنكرين هذه الخطوة باعتبارها مقيدة لحرية الصحافة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك