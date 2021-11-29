أكدت الحكومة البريطانية أن اتخذت إجراءات مؤقتة ووقائية لمنع انتشار متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كوفيد-19 في المملكة المتحدة، موضحة أنها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.



وذكرت -وفقا لبيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية اليوم الاثنين، ستكون أقنعة الوجه إلزامية في المتاجر وغيرها من الأماكن مثل البنوك ومكاتب البريد ومصففي الشعر، وكذلك في وسائل النقل العام ما لم يتم إعفاء الأفراد من ذلك، وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة من صباح الثلاثاء، موضحا أنه سيطلب من جميع المسافرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة إجراء اختبار "بي سي آر" في أو قبل اليوم الثاني من الوصول والعزل الذاتي حتى يحصلوا على نتيجة اختبار سلبية.