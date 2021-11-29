 بسبب أوميكرون.. المغرب يؤجل إطلاق أول رحلة جوية تربط الدار البيضاء بتل أبيب - بوابة الشروق
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بسبب أوميكرون.. المغرب يؤجل إطلاق أول رحلة جوية تربط الدار البيضاء بتل أبيب

هديل هلال
نشر في: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 5:39 م | آخر تحديث: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 5:39 م
أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الإثنين، أنه تقرر تأجيل إطلاق أول رحلة جوية تربط الدار البيضاء بتل أبيب، والتي كانت مرتقبة يوم 12 ديسمبر 2021، حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تطور الوضع الصحي.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الاثنين، أوضحت الشركة في بلاغ، أن هذا التأجيل يأتي عقب قرار السلطات المغربية تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين نحو المملكة المغربية، وذلك لمدة أسبوعين، بعد الانتشار السريع للمتحور الجديد لفيروس كوفيد-19 (أوميكرون).

وذكرت الشركة بأن الخط الجوي الجديد المباشر سيربط الدار البيضاء بتل أبيب بمعدل ثلاث ترددات في الأسبوع كمرحلة أولى، على أن يمر بعد ذلك إلى خمس ترددات في الأسبوع.

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