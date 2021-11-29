وزير الداخلية الإماراتي والمفوض العام لشرطة نيويورك يبحثان سبل تعزيز العلاقات في المجالات الشرطية والأمنية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، مع المفوض العام لشرطة نيويورك ديرموت فرانسيس شيا، والوفد المرافق له، العلاقات المتميزة بين وزارة الداخلية وشرطة نيويورك، وسبل تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها في كافة المجالات الشرطية والأمنية.

واستعرض الجانبان -خلال اللقاء اليوم /الأحد/ في أبو ظبي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- سبل ترسيخ العلاقات من خلال تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات والأنظمة والسياسات المطبقة بين الجانبين في سبيل الاستفادة منها في تطوير العمل الشرطي المؤسسي لدى الجانبين.

يُذكر أن وزارة الداخلية الإماراتية ترتبط مع شرطة نيويورك بعلاقات متميزة تبادلت فيها الجهتان مذكرات التفاهم في سبيل مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتبادل الزيارات والمؤتمرات وورش العمل المشتركة للاطلاع على أفضل التجارب المطبقة.

ويحرص الطرفان على تعزيز التعاون الشرطي بينهما، والتدريب المشترك والتنسيق المشترك، وتطبيق أساليب عمل متجددة ومتطورة لتقديم أفضل الخدمات الشرطية في مختلف المجالات، ومما يؤكد عمق العلاقة بين الجانبين وجود ضابط من كل طرف يعمل ملحقاً لدى الآخر يعمل على تعزيز التنسيق بشكل دائم ويسهل من مهام تبادل الزيارات والخبرات والمعارف بشكل مستدام.