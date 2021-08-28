حثت نائبة زعيم حزب العمال البريطاني، أنجيلا راينر، المواطنين على ارتداء الكمامات، في أماكن الضيافة في إنجلترا مثل (المقاهي والحانات والمطاعم والنوادي الليلية)، وكذلك في وسائل النقل العام، على خلفية ظهور متحور "أوميكون" الجديد.

وقالت أنجيلا، إنه "لا يوجد فرق" بين الأشخاص الذين يجلسون في الحانات أو القطارات أو المستشفيات عندما يتعلق الأمر بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضافت نائبة زعيم حزب العمال البريطاني، في حديث لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "نعتقد أنه في أماكن الضيافة يجب أن يرتدي المواطنون الكمامات".

وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي رصد أول مرة في جنوب أفريقيا، كما صنفته "مثيرا للقلق".

وقالت المنظمة، إن هذا المتحور لديه عدد كبير من الطفرات "بعضها مقلق"، وتشير الأدلة المبكرة إلى زيادة خطر الإصابة به، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

تم الإبلاغ عن هذا المتحور لأول مرة من جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر الماضي، ورصدت العديد من الحالات المصابة به في بوتسوانا وبلجيكا وهونج كونج وإسرائيل.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع لفهم تأثير المتغير الجديد، حيث يعمل العلماء على تحديد مدى قابليته للانتقال.