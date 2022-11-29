 تحذير من عاصفة ثلجية في أعقاب ثوران بركان في جزيرة هاواي الكبرى - بوابة الشروق
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تحذير من عاصفة ثلجية في أعقاب ثوران بركان في جزيرة هاواي الكبرى

هاواي (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 11:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 11:18 م

بعد أيام من ثوران أكبر بركان نشط في العالم في جزيرة هاواي الأمريكية، تلقى سكان الجزيرة مفاجأة أخرى، وهي تحذيرات من عاصفة ثلجية في أعلى قمم المنطقة.

وأصدرت الخدمة الوطنية للطقس تحذيرا من الطقس لقمم الجزيرة الكبرى في هاواي، حيث ينفث البركان "مونا لوا" الدخان والرماد منذ أول أمس الأحد.

ومن المتوقع سقوط ثلوج يصل ارتفاعها إلى بوصة (5ر2 سنتيمتر) على ارتفاع 12 ألف قدم (3658 مترا) وفقا للتحذير الذي يستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء.

ومن غير المتوقع أن تؤثر الثلوج على حركة الطيران، إلا أن حالة الطرق قد تكون زلقة.

وثار بركان "مونا لوا" لأول مرة منذ 38 عاما وكان ذلك فى يوم من أيام الأحاد.

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