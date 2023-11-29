مستشار الرئيس الفلسطيني: وقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة أولويتنا الأولى

قال مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، إن «الاهتمام الدولي والعربي والفلسطيني، يجب أن ينصب على ما وقع من عدوان، وأسباب وخلفيات وجذور العدوان، وهو الاحتلال الإسرائيلي».

وشدد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، على أهمية الوصول لوقف كامل لإطلاق النار في غزة، منعًا لاستدراج إسرائيل للطرف العربي إلى مربعات صغيرة تلهي عن القضية الأساسية.

وأضاف: «يجب وقف إطلاق النار بدلًا من استدراج إسرائيل لنا بصورة مستمرة، نحن نعلم جيدا الألاعيب الإسرائيلية بالاستدراج لمربعات تفصيلية صغيرة تلهي عن القضية الأساس، ثم نعود للمربع القديم ويبقى الاحتلال كما هو».

وأكد أن السلطة الفلسطينية لن تتحفظ على أي مشروع محتمل لوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، مؤكدًا أن وقف الإطلاق أولوية أولى للسلطة، وطالبت به منذ اليوم الأول للعدوان.

وعدّد الأولويات التي تركز عليها السلطة، وهي: الوقف الكامل للعدوان، وتأمين احتياجات قطاع غزة للحفاظ على بقاء المواطنين، وإفشال مخطط التهجير كهدف سياسي ووطني كبير، والحل السياسي الذي ينزع تمامًا كل جذور وأسباب العداون وينهيه.