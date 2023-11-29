رئيس جامعة المنوفية يتفقد أعمال التطوير والتشجير بمدينة الطالبات القديمة

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، المدينة الجامعية للطالبات على هامش مهرجان أسبوع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يرافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أنه تم خلال الجولة؛ متابعة أعمال التطوير والتجميل والتشجير، كنموذج للمنشآت صديقة للبيئة، حيث قامت إدارة الصيانة بالجامعة والمدن الجامعية بتجهيز الموقع العام من أعمال ترميم البردورات وأعمال الدهانات للأسوار والمباني وتجميل الملعب.

كما تفقد رئيس الجامعة، مطعم المدينة والوجبات المقدمة للطالبات، والتأكد من جاهزية وجودة الطعام ونظافة الأدوات، والتأكد من التزام المطعم بالمواصفات الصحية للأغذية والجداول المعدة للوجبات مع تطبيق قواعد السلامة المهنية بالمطعم.

وتذوق الدكتور أحمد القاصد، الوجبة الساخنة المعدة لوجبة الغداء بالمدينة اليوم، للتأكد من الجودة والطعم، حيث ضمت الوجبة "أرز ودجاج، وخضار مطهي، وسلطة خضراء وثمرة فاكهة"، فضلًا عن تفقده وجبات الإفطار والعشاء، ومدى مطابقتها للمواصفات، ومدى رضاء الطالبات عنها.

وأشار القاصد، إلى أن المدينة الجامعية القديمة للبنات تستوعب 1038 طالبة، ويتم عمل نحو930 وجبة يومياً وفقاً لأعداد الطالبات الموجودة في المدينة خلال اليوم.

وأشاد رئيس الجامعة، بالمدينة الجامعية وأعمال التطوير والتشجير بها والطعام المقدم للطالبات، موجهًا بتجهيز أرضية الملعب حفاظاً على سلامة الطالبات أثناء ممارسة الرياضة، ومتابعة أعمال التشجير والحفاظ على الحزام الأخضر للمدينة.

ورافق رئيس الجامعة، في جولته مدير عام الصيانة، ومدير عام خدمة المجتمع، ومدير عام المشروعات البيئية، ومدير عام المدن ومديرة المدينة، والطالبات وعدد كبير من المشرفين، ومسئولي الصيانة بالمدينة الجامعية، وأعضاء الجهاز الإداري بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدينة الجامعية.