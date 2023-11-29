«كاف» يدفع رابطة الأندية لتأجيل مباراة الأهلي وزد في الدوري

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي أمام زد، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع زد يوم 6 من ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضحت الرابطة في بيان رسمي أن تأجيل المباراة يأتي طبقا للائحة المسابقات موسم 2023-2024، وذلك بعد تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 8 من شهر ديسمبر المقبل.

وقرر «كاف» تعديل موعد مباراة الأهلي وتقديم موعد المباراة لتقام يوم 8 ديسمبر المقبل، في تمام التاسعة مساء، بدلًا من 9 ديسمبر في القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وأكدت الرابطة أنه سيتم تحديد الموعد الجديد لمواجهة زد أف سي والأهلي في وقت لاحق.

الأهلي يواجه يانج أفريكانز التنزاني يوم السبت المقبل، في دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما افتتح مشواره السبت الماضي بالفوز على ميدياما الغاني 3-0.

وتسافر بعثة الأهلي إلى تنزانيا غدا الخميس، ويترأس البعثة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة بعدما منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة من التدريبات.