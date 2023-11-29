إذاعة الجيش الإسرائيلي: تسليم 10 محتجزين للصليب الأحمر في غزة

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بتسليم 10 محتجزين إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، وذلك في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، دون الإشارة لتفاصيل أخرى.





10 החטופים הועברו לצלב האדום@yanircozin — גלצ (@GLZRadio) November 29, 2023



وفي وقت سابق، نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مشاهد توثق جانبا من تسلييم محتجزتين روسيتين استجابة لطلب القيادة الروسية، على هامش اتفاقية الهدنة الموقعة مع إسرائيل.



وأظهرت مقاطع الفيديو عناصر من المقاومة الفلسطينية تابعة لكتائب القسام، وهم يرافقون المحتجزتين أثناء عملية تسليمهم لطواقم الصليب الأحمر الدولي، وسط حشد جماهيري كبير.



وتأتي عملية التسليم خارج الاتفاق مع إسرائيل بشأن الدفعة السادسة اليوم الأربعاء، من الإفراج عن محتجزيز إسرائيليين لدى حركة «حماس».



وقالت حماس في بيان أنه «استجابة لجهود الرئيس الروسي أطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأربعاء، سراح محتجزتين تحملان الجنسية الروسية وتم تسليمهما للصليب الأحمر قبل قليل كمقدمة لتسليمهما لممثلي الخارجية الروسية».