وسائل نقل خضراء وغرف تغذية للأمهات المرضعات في قمة دبي Cop28

تنطلق فعاليات قمة مؤتمر تغير المناخ Cop28، غداً الخميس، بدولة الإمارات الشقيقة في مدينة إكسبو دبى، لتستمر حتى 12 ديسمبر 2023.

وتستعرض «الشروق»، ما توفره المنطقة التي تستضيف فعاليات COP28، وفقاً للموقع الرسمي لمؤتمر قمة الأطراف الإطارية للأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ:

_توفير الخدمات للمشاركين في قمة المناخ والذين يصل عددهم طبقا للأمم المتحدة 70 ألف مشارك من 198 دولة.

_توفير خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والأمهات المرضعات، ووسائل النقل الخضراء.

_ غرف تغذية مختلفة، يمكن استخدامها من قبل الأمهات المرضعات، والأشخاص الذين يستخدمون أنابيب التغذية.

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‏_تتوفر غرف التغذية والتمريض في مراكز الزوار 1 و6 و7 لمندوبي المنطقة الزرقاء.

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‏_تتوافر ‏لزوار المنطقة الخضراء غرف للتغذية والتمريض في مراكز الزوار 2 و3 و5.

_إمكانية لاستخدام السيارة الخاصة، رغم تشجع دولة الإمارات لجميع الزوار والمندوبين على استخدام خدمات النقل العام حيثما أمكن ذلك.

_ توفير مناطق وقوف السيارات التي يمكن الوصول إليها في جميع مواقف السيارات COP28.

_نقاط تفتيش أمنية يمكن الوصول إليها، سواء أن كنت مندوبًا معتمدًا في المنطقة الزرقاء، وغير قادر على المرور عبر أجهزة الكشف عن المعادن لأسباب طبية، أو تحتاج إلى تفتيش جسدي، لا بد من التقدم بطلب للحصول على شارة إعفاء الأمم المتحدة عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى "Accessibility@cop28.com" لتسهيل الأمر.



_توفير مراكز خدمات إمكانية الوصول، وهي مكاتب معلومات مخصصة للإجابات على الاستفسارات المتعلقة بإمكانية الوصول.

_ تتوافر مراكز خدمة الوصول إلى المنطقة الزرقاء في مراكز الزوار 1 و6 و9.

_ يوجد مترو دبي أحد أنظمة السكك الحديدية الأكثر تقدما وحداثة، ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات الفاخرة سواء داخل المترو أو المرافق والمعدات وسيارات الأجرة التي يمكن الوصول إليها.



_توفير سيارات أجرة التي يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة متاحة للاستخدام، ويتم الحجز قبل 30 دقيقة على الأقل.