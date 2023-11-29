نائبة رئيس الإكوادور تقول إنها ستذهب إلى إسرائيل وسط خلاف مع الرئيس

قالت نائبة رئيس الإكوادور فيرونيكا أباد إنها ستسافر لإسرائيل لدعم جهود السلام في الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين تنفيذا لتكليف من الرئيس دانيال نوبوا كانت قد انتقدته سابقا.



وأدلت أباد، سيدة الأعمال البالغة من العمر 47 عاما، بتعليقات مثيرة للجدل خلال الانتخابات الرئاسية حول خصخصة التعليم والخدمات الصحية بما يتعارض مع مقترحات نوبوا، فيما أكدت أن تصريحاتها أسيء تفسيرها.

وهذا في حين كلفها نوبوا بموجب مرسوم رئاسي بمهمة وحيدة تتمثل في دعم جهود السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهو الدور الذي من المتوقع أن تؤديه أباد من سفارة الإكوادور لدى تل أبيب.

من جهتها، ردت أباد على هذا القرار في مقطع مصور، نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مطلع الأسبوع بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، شجبت فيه إساءة استخدام السلطة قائلة: "يقزمون (دورك) ويرسلونك للموت في الحرب".

وأوضحت أباد للصحفيين في كيتو أنها ستمتثل للأمر "ضمانا للاستقرار الدستوري" وتجنبا لاتهامات بالتخلي عن منصبها، مردفة: "هذا الصباح طلبت المعلومات اللازمة لتنفيذ المهمة بنجاح". ولم تعلن أي موعد لرحلتها.

وأكملت القول: "أنا لا أقفز من السفينة، لكنهم يبعدونني".

من ناحيته، بين نوبوا أن لهذا التكليف ما يبرره في إطار مسؤولية الإكوادور المتعلقة بالسعي إلى حل سلمي للصراعات ودعم الجهود الدولية لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل سبعة أسابيع.

وتولى نوبوا (35 عاما) منصبه يوم الخميس متعهدا بإصلاح الاقتصاد ومكافحة عصابات تهريب المخدرات، فيما لم تحضر أباد حفل تنصيب نوبوا تضمن مأدبة غداء، ونشرت صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بينما كانت تتناول الطعام في أحد أسواق كيتو.

وأشارت اليوم الثلاثاء إلى أنها لم تتلق دعوة للغداء أو حضور الاحتفال بالفوز في الانتخابات.

وتستمر الهدنة بين "حماس" والحكومة الإسرائيلية لليوم الخامس على التوالي بعد تمديدها ليومين بنفس الشروط، وسط انتظار الإفراج عن دفعة جديدة من الرهائن والأسرى.