 خطأ بشري وراء غرق سفينة نيوزيلندية في ساموا - بوابة الشروق
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خطأ بشري وراء غرق سفينة نيوزيلندية في ساموا


نشر في: الجمعة 29 نوفمبر 2024 - 10:00 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 نوفمبر 2024 - 10:00 ص

كشف تقرير مؤقت عن محكمة التحقيق اليوم الجمعة أن غرق سفينة تابعة للأسطول البحري النيوزيلندي في ساموا كان بسبب خطأ بشري.

وكانت السفينة ماناوانوي، قد غرقت قبالة سواحل ساموا، في الخامس من أكتوبر، بعد أن اصطدمت بشعاب مرجانية أثناء إجراء عمليات مسح.

وأصدر قائد البحرية الأميرال جارين جولدينج قرارا بتشكيل محكمة تحقيق، في أعقاب الحادث.

وقال جولدينج في بيان "تم تحديد السبب المباشر لجنوح السفينة، على إنه سلسلة من الأخطاء البشرية، مما أدى إلى عدم فصل نظام التشغيل الآلي للسفينة، عندما كان يتعين أن يكون في وضع التشغيل".

وأضاف البيان "لم يدرك الطاقم أن السفينة ماناوانوي، ظلت في وضع التسغيل الآلي ، ونتيجة لذلك، اعتقدوا خطأ أن فشلها في الاستجابة، لتغييرات الاتجاه،  كان نتيجة لفشل التحكم في الدافع".

وذكر جولدينج أن طاقم السفينة لم يتحقق من أن السفينة كانت تحت السيطرة اليدوية، وليس على نظام التشغيل الآلي.

وأضاف جولدينج أن "الفحص لم يحدث. أدى البقاء في وضع التشغيل الآلي إلى بقاء السفينة على مسار نحو البر حتى جنوحها في نهاية المطاف".

وتابع أنه بما أنه تم تحديد الخطأ البشري، باعتباره السبب، ستبدأ عملية تأديبية منفصلة، بمجرد انتهاء محكمة التحقيق من تحقيقها".


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